Die fleißigen Schwimmer der VS Grafendorf mit ihrer Direktorin Maria Thor-Frank (rechts außen) und der Kursleiterin des ÖWR-Schwimmkurses Verena Steiner (links außen) samt Team © KK/ÖWR Osttirol

Da sich der Turnsaal der Volksschule (VS) Grafendorf (Gaimberg) gerade im Umbau befindet, wurde als Alternative zum Turnunterricht für die 30 Volksschulkinder ein Schwimmkurs organisiert. Diesen führte die Österreichische Wasserrettung Osttirol mit drei Schwimmlehrern im Lienzer Hallenbad durch. In der Zeit vom 23. November bis 19. Dezember konnten die Schüler ihre schwimmerischen Fähigkeiten ausbauen, ihre Technik verbessern, einige wurden sogar im Kraulen geschult, den Nichtschwimmern die Schwimmbewegungen erlernt und natürlich durften auch die Baderegeln nicht fehlen. „Es wurden ebenso einige Prüfungen abgenommen, nämlich fünf Frühschwimmer, zehn Freischwimmer und sieben Fahrtenschwimmer“, so die Kursleitern Verena Steiner stolz. „Wir bedanken uns bei der Wasserrettung für die tolle Arbeit. Es ist wohl das schönste Kompliment an einen äußerst gelungenen Schwimmkurs, wenn die Kinder voller Stolz sofort zeigen wollen, was sie gelernt haben“ freut sich Maria Thor-Frank, Direktorin der VS Grafendorf.