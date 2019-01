Osttirol Termine für das erste Wochenende im neuen Jahr

Neujahrskonzert, Versteigerung der Kunstwerke des Liebburg-Adventkalenders und Abschluss des Dreikönigsmarktes stehen in Lienz am Programm, in Abfaltersbach und Außervillgraten halten Lustspiele die Lachmuskeln auf Trab.