"Silent Disco" bei der Silvesterparty am Johannesplatz lässt das alte Jahr ausklingen, in Kals wird das neue Jahr schwungvoll mit Flamenco begrüßt und zum Jahresabschluss schenkt uns CineX zwei Filmklassiker.

Videoanimation am Johannesplatz © KK/Christoph Jäger

1.) Silvesterparty

Rund um das legendäre Kastanienstandl von Edi und Margit Glanzl reihen sich seit 26. Dezember sechs stimmungsvolle Holzstandln mit regionalen und überregionalen Köstlichkeiten, mit Kunsthandwerk und ursprünglichen Produkten aus Osttirol.

Der Höhepunkt des Dreikönigsmarktes ist die Silvesterparty. Kunstvolle Videoanimationen werden die Gebäude am Johannesplatz in festliche Stimmung tauchen. Die verschiedenen Standler warten ausgewählte Kulinarik und Getränke auf. Die besonders originelle Musikbegleitung durch die Silvesternacht heißt Silent Disco, dabei kommt die Musik aus Kopfhörern statt aus Lautsprechern, damit es zu keiner Lärmbelästigung kommt. Zwei DJs werden in die ausleihbaren Kopfhörer unterschiedliche Musikrichtungen einspielen, um auch alle Altersgruppen zu bedienen.

Montag, 31. Dezember, Johannesplatz Lienz, 19 bis 2 Uhr.

Die Macher des Dreikönigsmarktes Foto © KK/Christoph Jäger

2.) Todo Flamenco! Neujahrskonzert in Kals

Unter dem Motto "Todo Flamenco! Alles Flamenco!" lädt die Kärntner Ausnahmegitarristin Julia Malischnig gemeinsam mit anerkannten Musikern und den Flamencotänzerinnen Las Hermanas ein, das neue Jahr mit Temperament und Leidenschaft musikalisch zu begrüßen.

Mit klassischen spanischen Komponisten, andalusischer Folklore und orientalischen Einflüssen entführt Todo Flamenco! in die glühende Welt des Flamencos.

Zwei Gitarren, Mandoline, Gesang, Bass, Piano, Palmas und Perkussion im leidenschaftlichen Wechselspiel mit Tanz und Kastagnetten versprechen ein unvergessliches Konzerterlebnis.

Kartenverkauf: Infobüro Kals am Großglockner, Tel. 050-212 540 oder kals@osttirol.com

Dienstag, 1. Jänner, Johann-Stüdl-Saal, Kals, 20.30 Uhr.

Neujahrskonzert in Kals Foto © KK/Veranstalter

3.) Zwei Filmvorführungen zu Silvester

Silvester wird mit gleich zwei Filmklassikern gefeiert: Treeline und Mountain of Storms.

Treeline

Ein Film zu Ehren der Wälder, die einige Skifahrer und Snowboarder zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht haben. Eine Reise durch die Birkenwälder Japans, die virginischen Zedern in British Columbia und die Grannen-Kiefern Nevadas und werde Zeuge, wie sie immer tiefer in die reichhaltige Natur eindringen, die sie ihr Zuhause nennen. Ein Film mit Carston Oliver, Leah Evans und Taro Tamai.

Mountain of Storms

Sie nannten sich selbst Fun Hogs. 1968 machten fünf Freunde einen Roadtrip, um den Cerro Fitz Roy zu besteigen, was sie mit einer Bolex H16 dokumentierten. Auf dem Weg surften sie an noch unentdeckten Breaks, fuhren an Sand- und Schneehängen Ski, verbrachten 31 Tage in einer zugeschneiten Höhle und schafften die Erstbegehung des Gipfels.

Der Eintritt ist frei!

Montag, 31. Dezember, CineX Lienz, 15 Uhr.



Gratisfilmvorführungen im CineX Lienz © KK