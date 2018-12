Facebook

Dieses Dreigestirn ist Geschichte: Werner Frömel, Franz Theurl und Andreas Köll © RUGGENTHALER

Die Katze ist aus dem Sack. Heinz Schultz gab am Heiligen Abend, nachdem dfie Schultz-Gruppe ihre Liste fristgerecht eingebracht hatte, bekannt, wer mit ihm in die Tourismuswahlen gehen wird. Und die Gerüchte, die sich in den vergangenen Tagen verdichtet hatten, bewahrheiten sich: Andreas Köll ist Kandidat auf der Liste von Schultz.

