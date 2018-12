Osttirol Knalleffekt für Tourismuswahlen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ernst Moser (rechts) hier im Bild mit Starkoch Eckard Witzigmann, initiierte die unabhängige Liste © KK/Privat

Quasi aus dem Nichts ist sie aufgetaucht, die neue Liste, die für die Tourismuswahlen am 29. Jänner 2018 kandidiert. Sie sorgt für einen Knalleffekt, wohl niemand hat damit gerechnet. Und es ist eine Liste, die einige Karten beim Urnengang neu mischen dürfte. Initiiert wurde sie vom Matreier Haubenkoch Ernst Moser, der derzeit auch im Aufsichtsrat des Tourismusverbandes sitzt. Unabhängige Liste für Kulinarik und Regionalität heißt sie. Das Besondere: Sie kandidiert mit Profis in den Stimmgruppen zwei und drei, sie trifft mitten in den Lienzer Talboden und sie dürfte Wählerstimmen im Teich von Franz Theurl fischen, der mit seiner Bezirkliste in allen drei Stimmgruppen kandidiert.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.