Josef Obererlacher schnitzt in der Werkstatt in seinem Wohnhaus in Obertilliach. Durch ein großes Fenster dringt Licht in den Raum – die Werkzeuge sind geordnet und jederzeit griffbereit © Egger

Josef Obererlacher (89) blickt aus dem Fenster seiner Werkstatt in Obertilliach. Draußen ist es kalt und verschneit. Dieser Tage – zu Weihnachten – sind es seine Werke, die für Wärme sorgen. Seine liebevoll geschnitzten Krippenfiguren. Und in seinem Leben hat er bis jetzt viele davon geschnitzt. Es sind Tausende. „Mit zehn Jahren habe ich angefangen, kleine ‘Schaflan’ zu schnitzen“, erinnert er sich zurück. Beigebracht hat er sich die Kunst, aus einem Stück Holz eine Geschichte zu erzählen, selber. Und schnell war klar, dass er künstlerisches Talent und ein Gefühl für Proportionen hat. Im Alter von 30 Jahren startete schließlich die Schnitzer-Karriere von Obererlacher. Als Zollwachbeamter war er in Ginzling stationiert. In seiner Freizeit fing er an, die ersten Krippen zu schnitzen.

