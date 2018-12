Facebook

Palfrader überreichte einen Scheck von rund 490.000 Euro an öffentliche und private Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen im Bezirk Lienz.

Auch 2018 wurde die Kinderbetreuung in Tirol wieder kräftig ausgebaut. Am Programm standen neue Plätze in Kinderkrippen, Kindergärten und Horten sowie Sanierungen von Gruppenräumen, um diese auf den neuesten Stand zu bringen. Für diesen Ausbau hat das Land Tirol insgesamt über elf Millionen Euro investiert. „Damit schaffen wir qualitativ hochwertige Einrichtungen, sodass Kinder bestmöglich betreut werden können“, freute sich Bildungslandesrätin Beate Palfrader anlässlich der Übergabe von Förderurkunden an 62 Erhalter von Kinderbetreuungseinrichtungen im Innsbrucker Landhaus diese Woche.