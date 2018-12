Das milde Weihnachtstauwetter bleibt uns auch am 4. Adventsonntag erhalten.

© Fuchs Juergen

Das milde, aber für die herrschende Jahreszeit nicht untypische Weihnachtstauwetter bleibt uns auch am 4. Adventsonntag erhalten. Mit einer lebhaften, westlichen bis nordwestlichen Höhenströmung erreichen nämlich sehr milde Atlantikluftmassen unser Land. Die Wolken sind neuerlich vor allem im Tauernbereich dicker. Nach Süden hin ziehen aber auch ausgedehntere Wolkenfelder durch und deshalb scheint die Sonne auch nur zwischendurch etwas mehr. "Frieren muss man selbst auf den Bergen nicht und bei einer Skitour oder einem Skitag auf den Pisten muss man sich nicht dick vermummen", bemerkt Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen steigen in den Niederungen des Iseltals am Nachmittag auf Werte bis nahe 8 Grad.