Raimund Gander, Michaela Steiner und Andreas Stotter mit zwei Schülern der NMS Egger-Lienz © ÖRK OSTTIROL/Erlacher

Eine besondere Überraschung hat sich dieses Jahr Religionslehrerin Michaela Steiner gemeinsam mit den Schülern der Neuen Mittelschule Egger-Lienz einfallen lassen. In den vergangenen Tagen haben sich 215 Schüler (in 12 Klassen) mit ihren Lehrpersonen und Eltern, Gedanken über passende Geschenke für Kinder von finanzschwachen Familien gemacht und diese anschließend für insgesamt 12 Familien zu wunderschönen Paketen zusammengepackt. Diese wurden im Rahmen einer Weihnachtsfeier am Freitag im Turnsaal der NMS, im Beisein von Direktorin Gabriele Schwab und dem gesamten Lehrkörper übergeben.