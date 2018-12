Facebook

Wir bekommen es allmählich mit einer starken Westströmung in der Höhe zu tun, bei der wir sehr langsam auf die milde Seite des Wetters gelangen. Dabei hat es die Sonne nur vorübergehend etwas leichter. Tagsüber ziehen nämlich wiederholt dichtere Wolkenfelder über den Himmel, welche die Sonne in den Hintergrund drängen. Meist bleibt es gänzlich trocken. Einzig in den Tauernregionen kann später am Tag eventuell etwas Niederschlag in Form von Schneeregen auftreten. Weihnachten naht mit Riesenschritten und damit kommt sicherlich bei vielen Menschen auch die Frage nach dem obligatorischen Weihnachtstauwetter auf. "Sicher ist, dass es kommt und zwar setzt es sich schwerpunktmäßig am 4. Adventwochenende durch", sagt der Wetterfachmann Werner Troger. Am Freitag sind die Temperaturen vorerst noch kalt, speziell in den schattigen und windschwachen Tal- und Beckenlagen. Hier sind tagsüber höchstens zarte Plusgrade möglich, zum Teil bleibt es sogar frostig.