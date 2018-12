Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Licht, als Symbol für den Frieden, wird verteilt © Österreichisches Rotes Kreuz/ Hechenberger

Am 24. Dezember, ab 7 Uhr, steht das Licht aus Bethlehem im Gebäude der Rotkreuz-Bezirksstelle in Lienz (1. Stock) zum Abholen bereit. Ab 8 Uhr kann das Friedenslicht auch in den einzelnen Rotkreuz-Ortsstellen in Lienz, Sillian, Matrei und Defereggental abgeholt werden.