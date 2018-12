Asylfamilie„Ich werde Lienz immer in meinem Herzen tragen“

Facebook

Nasibat, Safia, Alia, Salia mit Osttiroler Schulfreundin Anne © KLZ/Eder

Die Familie Magomedov muss Österreich verlassen. Anwalt Sepp Brugger, der sich für die Familie eingesetzt hat, beschreibt die Situation bei einer Pressekonferenz in Bannberg so: „Herbergsuche 2018 in Österreich - es ist viel Platz, aber die Behörden wollen das nicht. Nachdem Vater Magomed im September abgeschoben wurde, verlassen jetzt auch Mutter Nasibat Kamalova und die Kinder Safia, Alia und Salia Österreich. Ihr Ansuchen auf humanitäres Bleiberecht wurde abgelehnt. Anwalt Brugger kämpfte bis zum Schluss um einen Aufschub: „Aber es ist besser so, wenn sie das Land freiwillig verlassen“.