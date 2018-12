Facebook

Glettler und Platter mit Papst Franziskus. © KK/Land Tirol

Das Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ erklang erstmals am 24. Dezember 1818 in Oberndorf bei Salzburg. In die Welt hinaus trugen diese musikalische Friedensbotschaft dann Tiroler Sänger aus dem Zillertal. Zum 200-Jahr-Jubiläum hatten die Tiroler Schützen eine Wallfahrt nach Rom organisiert: Daran nahmen jetzt Landeshauptmann Günther Platter und Bischof Hermann Glettler ebenso teil wie die Initiatorin der Reise, die Südtiroler Sängerin Anneliese Breitenberger. Mitgereist ist auch die Großglocknerkapelle Kals, die heuer bereits zum zweiten Mal in Rom war (Reportage vom ersten Papst-Besuch).