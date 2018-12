Facebook

Haushaltsvoranschlag für 2019 wurde am Dienstag im Ratsaal einstimmig durchgewunken © Egger

Beim Voranschlag für das Haushaltsjahr 2019 herrschte sozusagen Weihnachtsfrieden im Lienzer Gemeinderat. Dieser wurde einstimmig abgesegnet. So veranschlagte die Stadt 38.334.800 Euro im ordentlichen Haushalt und 5.861.200 Euro im außerordentlichen Haushalt.

Durch hohe Investitions- und Kapitaltransferzahlungen bleibt der Budgetspielraum der Stadtgemeinde auch weiterhin eng. Allein 13.376.400 Euro an Transferzahlungen fließen an das Land. „Im letzten Jahr waren es 12.685.000,“ rechnet Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) hoch. Und weiter: „Ein Großteil der Investitionen im außerordentlichen Haushalt können nur durch Mittelentnahme aus diversen Rücklagen und durch Aufnahme neuer Schulden finanziert werden“. Das wirkt sich unter anderem auch auf Projekte aus, die sich seit Längerem auf der Warteliste befinden, wie etwa den Neubau des Eisstadions oder die Hauptplatzgestaltung. Für die Planung des Eisstadion sind 30.000 Euro vorgesehen, für die Hauptplatzgestaltung 40.000 Euro. „Da geht nichts weiter“, kritisierte Vizebürgermeister Kurt Steiner (ÖVP). Laut Blanik sei man beim Eislaufplatz schon lange mit den Grundbesitzern in Verhandlungen, das letzte Gespräch fand vor zwei Wochen statt. Auch gebe es Überlegungen diesen zur Tennishalle zu verlegen. Beim Thema Hauptlatz wurde ein Stadtlabor eingerichtet, wo Bürger im kommenden Jahr ihre Ideen einbringen können. Im Budget vorgesehen ist die Neugestaltung der Zwergergasse.

