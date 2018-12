Facebook

Auch der Lienzer Skiberg Hochstein war einmal mehr Thema im Lienzer Gemeinderat. Konkret ging es um einen Zuschuss für den Winterbetrieb 2018/2019 in Höhe von 150.000 Euro. Die Stadt Lienz hält 42,34 Prozent und der Tourismusverband Osttirol (TVBO) 50,31 Prozent. „Wenn wir keinen positiven Cashflow zusammenbringen, dann muss der Hochstein im Winter schließen“, erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ). Gemeinderat Uwe Ladstätter (LSL): „Man sollte in Zukunft über die Sinnhaftigkeit dieser Zuschüsse überlegen. Es wäre besser, dieses Geld in das Zettersfeld zu investieren“. Josef Blasisker (FPÖ) meinte: „Wir brauchen einen Investor. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht“. Nachdem Maximilian Schultz erst vor einer Woche ankündigte, dass man an einer Mitarbeit am Hochstein positiv gesinnt sei und Hilfe anbieten wolle, regte Blasisker an, diesbezüglich Kontakt mit der Unternehmerfamilie Schultz aufzunehmen. Christian Steininger (ÖVP) meinte darauf: „Wenn es so leicht wäre, einen Investor zu finden, der mit Taschen voller Geld kommt und Bahnen bis zum Bösen Weibele baut, ohne irgendwelche Forderungen zu stellen, dann hätte man die Anteile längst verkauft“. Trotz Diskussion wurde der Zuschuss einstimmig beschlossen – mit der Bedingung, dass der Tourismusverband ebenso 150.000 Euro für die Verlustabdeckung beisteuert.

