Kals am Großglockner Frau stürzte von Balkon sieben Meter in die Tiefe

Dienstag gegen 17 Uhr stürzte in Großdorf, Gemeinde Kals am Großglockner, eine 73-jährige Frau aus den Niederlanden aus bisher unbekannter Ursache vom Balkon ihres Einfamilienhauses sieben Meter in die Tiefe und schlug auf dem asphaltierten Vorplatz des Hauses auf. Ein in der Nähe arbeitender 48-jähriger Mann hatte einen dumpfen Aufprall gehört und hielt Nachschau. Er fand die Frau mit schweren Verletzungen auf dem Platz vor dem Haus liegend und verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde die Frau mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.