Kals am Großglockner Frau nach Sturz von Balkon gestorben

73-Jährige stürzte aus sieben Meter Höhe und wurde schwer verletzt. Hubschrauber flog sie in die Klinik nach Innsbruck, in der sie am nächsten Tag verstarb.

© KLZ/Fuchs

Dienstag gegen 17 Uhr stürzte in Großdorf in der Osttiroler Gemeinde Kals am Großglockner eine 73-jährige Frau aus den Niederlanden aus bisher unbekannter Ursache vom Balkon ihres Einfamilienhauses sieben Meter in die Tiefe und schlug auf dem asphaltierten Vorplatz des Hauses auf.