Ein Schauplatz des Films ist die Kamelisenalm © KK/Privat

Im vergangenen Sommer spielten sich auf der Kamelisenalm in Innervillgraten wilde Szenen ab. in Teil des Zingerle Films wurde nämlich in Osttirol gedreht. Im 40-minütigen Psychodrama wird die Geschichte des Frauenmörders und Vergewaltigers Guido Zingerle aus Südtirol aufgearbeitet. Auch zahlreiche Osttiroler Komparsen hatten eine Rolle. Gedreht wurde auch in Südtirol und Oberösterreich. Hinter dem Projekt steht ein Team aus professionellen Filmschaffenden und Studenten, die ihr Studium mittlerweile abgeschlossen haben. Gezeigt wurde der Film bis dato noch nicht. „Der Film ist fertig abgedreht, geschnitten und produziert. Unser Projekt ist nicht gewinnorientiert, doch der Vertrieb eines Films ist sehr kostspielig“, sagt Gudrun Weglehner-Auböck vom Produktionsteam.

