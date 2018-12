Nach nur vier Jahren schließt Alexander Barounig 2019 seine Augenarztpraxis in der Messinggasse in Lienz. Bis 14. Jänner 2019 können sich potenzielle Nachfolger auf die Kassen-Stelle bewerben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Jahr 2015 wurde von der TGKK eine dritte Augenarzt-Kassenstelle in Lienz geschaffen © APA/HELMUT FOHRINGER

Mehrere Monate wartet man in Osttirol auf einen Termin beim Augenarzt. Da die zwei Vertrags-Augenärzte Karl Dapra und Hans-Hinrich Pesch überdurchschnittlich beschäftigt sind, auch aufgrund hoher Pendlerfrequenz aus Oberkärnten, wurde von der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) eine dritte Kassenstelle in Lienz geschaffen. „Wir nehmen die Sorgen und Bedürfnisse der Osttiroler sehr ernst: 2015 hat die TGKK gemeinsam mit der Tiroler Ärztekammer ihre Verantwortung für die Versorgung der Osttiroler Bevölkerung wahrgenommen und die Schaffung und Finanzierung einer zusätzlichen dritten Augenarztstelle ermöglicht“, informiert Evelyne Walch, Pressesprecherin der TGKK. Diese wird seither von Alexander Barounig besetzt. Am 1. April 2015 öffnete der gebürtige Grazer seine neue Ordination in den Räumlichkeiten des ehemaligen Manfreda-Hauses in der Messinggasse in Lienz.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.