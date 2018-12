Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujet Winter Wetter Kälte Frost Reif Sonnenschein Landschaft Dezember 2018 © Markus Traussnig

Vom Südwesten ziehen wieder vermehrt Wolkenfelder auf und die Sonne wird so immer öfter in den Hintergrund gedrängt. Es bleibt tagsüber weitgehend trocken. Wenig auffallend sind die Temperaturen, welche sich ziemlich genau an die jahreszeitlichen Normalwerte halten. Es bleibt ziemlich kalt und frostig.