Neuer Standort ist in Betrieb. Mitglieder haben viele Arbeiten selber erledigt. Offizielle Eröffnung im Mai.

Zimmermann und Preßlaber in der neuen Einsatzzentrale © Michael Egger

Mit Platz- und Parkplatzproblemen hatte die Lienzer Bergrettung in den vergangenen Jahren zu kämpfen. Beide Probleme sind jetzt Geschichte. Die Bergrettung agiert nämlich ab sofort von der neuen Zentrale in der Pfister 5 aus. Die neuen Räumlichkeiten wurden bereits eingerichtet. „Die Spinde hat uns die Feuerwehr Amlach zur Verfügung gestellt“, sagt Ortsstellenleiter Thomas Zimmermann. Die Lienzer Bergretter haben auch viel ehrenamtliche Arbeit in ihr neues Heim gesteckt – insgesamt 3500 Stunden. 600.000 Euro wurden insgesamt investiert. Mitgezahlt haben das Land Tirol, der Tourismusverband und den 16 Gemeinden des Einsatzgebietes. Neben den Kommunen des Planungsverbandes Lienzer Talboden wird auch St. Johann im Walde von der Lienzer Bergrettung versorgt.

