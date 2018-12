Facebook

Es herrscht Zwischenhochdruckeinfluss. Damit setzt sich strahlender Sonnenschein beziehungsweise ganztags ein weitgehend wolkenloser Himmel durch. Es herrscht tolles Freizeitwetter. "Wer frei hat, soll beispielsweise Skifahren gehen", rät der Wetterfachman Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Die Bedingungen in den bekannten Skigebieten sind trotz des Schneemangels im Grunde genommen gut brauchbar. Wie sieht es mit den Temperaturen aus? Trotz Sonnenscheins bleibt es auch untertags recht kalt. Plusgrade werden wohl nur an den Sonnenhängen gemessen. In den schattigen Tallagen bleibt es sicherlich ganztags frostig kalt, wie etwa in Mittewald oder in Hopfgarten.