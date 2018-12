Aushängeschild im Fußball. Osttirol-Auswahl an Nachwuchskickern bestreitet im Winter internationale Turniere. Vorzeigeprojekt wurde von Munib Kasupovic ins Leben gerufen. Erster Erfolg in Zagreb.

Die Osttirol-Auswahl an jungen Kickern in ihren speziellen Dressen und mit Trainer Munib Kasupovic © KK/Privat

Sie sind fast noch Knirpse – und sie sind in einer speziellen Elf unter ein Dach gekommen: Munib Kasupovic (45) aus Lienz etablierte eine Osttirol-Auswahl an Talenten am runden Leder – die jungen Kicker zählen elf und zwölf Lenze.

