Blasmusik-Leckerbissen bietet das Süd- und Osttiroler Blasorchester 40+, in St. Jakob wird mit der Party "Kauntdaun" das alte Jahr verabschiedet und in Außervillgraten dürfen beim Schwank Tränen gelacht werden.

Blasorchester 40+ © KK/Ulrike Rehmann

1.) Süd-/Osttiroler Blasorchester 40+

Das bezirks- und länderübergreifende Blasorchester wird vom Südtiroler Landeskapellmeister Sigisbert Mutschlechner (Olang) und dem Osttiroler Musiker und Kapellmeister Martin Gratz (Kals am Großglockner) geleitet und bietet einen Blasmusik-Leckerbissen zum Jahresausklang.

Beim Konzert gelangen anspruchsvolle Werke wie "Die diebische Elster" (G. Rossini), Second Suite in F (G. Holst), Uraufführungen vom Konzertmarsch "Unser Land" und dem Jubilierer-Marsch, Minotaurus, Elsa’s Procession to the Cathedral from "Lohengrin" (R. Wagner) oder der Konzertwalzer Espana (E. Waldteufel) zur Aufführung.

Der Eintritt ist frei.

Samstag, 29. Dezember, Tauerncenter Matrei, 20 Uhr.

Blasmusikkonzert Foto © KK/Veranstalter

2.) Vorsilvesterparty "Kauntdaun"

" K A U N T D A U N " das Ende steht bevor... der Kauntdaun geht in die zweite Runde! ...dazu laden die SG Defereggental und Insane Mess ein, den "Dreck von 2018" runterzuspülen und sich für das neue Jahr gut einzustimmen.

Die Local Heroes Jimmy and the Goofballs, Broseidon und The Lying Facts sorgen bei der Vorsilvesterparty im Gemeindesaal St. Jakob für Stimmung.

Happy Hour mit speziellen Angeboten von 20 bis 21 Uhr.

Eintritt: 4 Euro.

Samstag, 29. Dezember, Gemeindesaal St. Jakob, 19 Uhr.

Band Broseidon Foto © KK/Marco Leiter

3.) "Liaba an Monn, als gor kan Ärger"

Schwank in drei Akten von Regina Rösch, aufgeführt von der Theatergruppe Außervillgraten.

Inhalt:

Bei Familie Fetzer steht überraschend die Silberhochzeit vor der Tür. Auch Oswald, der Freund des Hauses hat im gleichen Jahr den Fehler seines Lebens begangen. Betty und Helga wollen groß feiern. Doch die Männer halten einen Obstkuchen für ausreichend. Alle geraten in Panik als auch noch die Erbtante Edith aus Amerika ihren Besuch ankündigt. Unter Mithilfe von Freunden wird für die Tante ein wahres Theaterstück insziniert, um sich als "High Society" darzustellen.

Kartenreservierungen nur telefonisch. Lusser Josef 0664-142 85 57.

Premiere: Freitag, 28. Dezember, Haus Valgrata Außervillgraten, 20 Uhr.

Weitere Termine: 29. und 30. Dezember, 2., 4. und 5. Jänner, jeweils 20 Uhr.

Schwank in Außervillgraten Foto © KK/Veranstalter