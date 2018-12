Facebook

Der Traktor kippte um und verlor sein Ladegut © Philipp Brunner/Brunner Images

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagabend auf der Felberntauern-Bundesstraße (B 108) im Gemeindegebiet von Ainet in Osttirol. in 20-jähriger Österreicher lenkte dort gegen 17.36 Uhr einen Traktor mit Anhänger aus Richtung Matrei kommend in Richtung Lienz. Zur selben Zeit war dort auch ein 58-jähriger Österreicher mit seinem Pkw in dieselbe Fahrtrichtung unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der 58-Jährige hinten auf den Anhänger auf. Dadurch kam der Traktor ins Schleudern und kippte samt Anhänger auf die rechte Seite um. Der Lenker des Traktors konnte sich vor dem Umkippen durch einen Sprung aus dem Fahrzeug retten und zog sich leichte Verletzungen zu.





Der Pkw-Lenker wurde durch den Aufprall schwer verletzt und wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz und in weiterer Folge ins UKH Klagenfurt gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Felbertauern Bundesstraße während der Unfallaufnahme für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehren Lienz und Ainet mit 39 Feuerwehrleuten und sechs Fahrzeugen sowie Rettung, Notarzt und drei Polizeistreifen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-7230.