Das Höhentief zieht langsam weiter nach Osten. Zunächst sind in Richtung Kärnten noch mehr und oft auch dichtere, hochnebelartige Wolken zu erwarten. Die Wolken dürften jedoch tagsüber dann immer löchriger werden und es kommt somit zunehmend wieder überall in Osttirol die Sonne zum Zug. Am meisten Sonnenschein erwarten wir in den hintersten Talabschnitten des Virgen- und Kalsertales sowie im Defereggen. Es ist winterlich kalt. "Deshalb dürften die Schneekanonen ordentlich arbeiten können und für zunehmend bessere Bedingungen auf den Skipisten sorgen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen nach einer recht frostigen Nacht tagsüber zum Beispiel in Amlach und in Tristach auf Werte um -4 Grad an.