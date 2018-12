Heute wird es winterlich kalt und teils sehr frostig

Facebook

© Jürgen Fuchs

Wir liegen in einer östlichen Bodenströmung, wobei in der Höhe sogar ein Tief über den Alpen vorhanden ist. Daher gibt es zum Teil hochnebelartige Wolken in unserem Land, die am ehesten nach Nordwesten hin auflockern sollten und somit der Sonne Platz zum Scheinen lassen. Im Verlauf des Tages sind dann ganz im Süden sogar einzelne Schneeflocken nicht auszuschließen. "Dazu ist es nunmehr winterlich kalt und vor allem in den Morgenstunden ist es zum Teil sogar sehr frostig", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen erreichen zum Beispiel in Nikolsdorf am Nachmittag nur Werte um -1 Grad.