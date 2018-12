Hundehalter am Innsbrucker Landesgericht nach Vorfall am Iselkai in Lienz von Vorwurf der Tierquälerei freigesprochen.

Dieser Yorkshire-Terrier namens „Spin“ wurde vonm Berner Sennenhund zu Tode gebissen © KK/Privat

Dramatisch schilderte der Besitzer eines kleinen Yorkshire Terriers am Mittwoch die Ereignisse vom 30. September 2018 am Iselkai in Lienz in einer Videoschaltung zum Landesgericht Innsbruck. Der Zeuge war mit dem Angeklagten in Streit geraten, weil der Terrier nicht angeleint war. Ein Wort hätte das andere gegeben: „Ich hab‘ mich hinreißen lassen, ihn einen Idioten zu nennen. Was wohl ein Fehler war.“ Daraufhin habe der andere zuerst einen Schlag angedeutet, worauf er geantwortet habe: „Schlag mich nur, dann zeig ich dich an.“ Der habe dann gesagt: „Wir machen das jetzt anders: Mein Hund bringt deinen Hund um.“ Und dann habe er das Tier, einen Berner Sennenhund, auf den kleinen Schoßhund gehetzt: „Der ist wie eine Bestie auf meinen Hund losgegangen. Ich habe mich dazwischengeworfen.“ Dennoch habe der Sennenhund seinen Terrier drei Mal gebissen. Nach zwei oder drei Minuten sei sein Hündchen dann ausgeblutet und gestorben.