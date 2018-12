Kleine Zeitung +

Osttirol Adventkonzerte und Christbaumversenken verkürzen die Wartezeit aufs Christkind

In der Lienzer Spitalskirche wird der Borg Advent gefeiert, in Debant lädt die Neue Mittelschule zum weihnachtlichen Konzert und am Schlossteich wird traditionell der Christbaum versenkt.