Die steirische Firma „Dr. Greenthumb“ stellte den Automaten kürzlich in der Friedensiedlung in Lienz auf.

Der Cannabis-Automat wurde neben dem Sparmarkt in der Friedensiedlung installiert © Walder

In der Steiermark und in Kärnten finden sich bereits Dutzender solcher Cannabis-Automaten. Seit wenigen Tagen kann man nun auch in Lienz Cannabis per Knopfdruck kaufen. In der Friedensiedlung hat die steirische Firma „Dr. Greenthumb“ einen Automaten installiert.

