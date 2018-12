In Matrei wurde durch Grabungen für Bauarbeiten das 25-kV-Hauptkabel beschädigt. In der Folge waren Virgen, Prägraten und Teile von Matrei ohne Strom.

Hauptkabel für Virgental wurde bei Bauarbeiten beschädigt (Symbolfoto) © KK/Fotolia-ThomBal

Gegen 11.16 Uhr war am Dienstag Strom aus - viel Arbeit stand daraufhin still, nicht nur in den Küchen der Region. Ganz Prägraten und Virgen sowie Teile von Matrei waren vom Stromausfall betroffen. Rund 1000 Haushalte konnten nicht mehr versorgt werden.

