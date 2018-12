Facebook

Hansjörg Mattersberger (Dolomitenbank), Christine Zangerl (Tierschutzverein Osttirol) gemeinsam mit Kunstexperten Erich Mair © Kasupovic

Im großen Stil stellt sich Erich Mair, beeideter und zertifizierter Kunstsachverständiger für klassische Malerei, einmal mehr in den Dienst der guten Sache. Neun Benefizausstellungen hat er bereits organisiert. Diese brachten über 200.000 Euro, unter anderem für „Kärntner in Not“, ein. Dafür hat der Kunstexperte etliche Exponate von weltbekannten Künstlern aus seinem privaten Depot beigesteuert. 2017 konnte er außerdem 26.135 Euro an die Selbsthilfe Osttirol überreichen.

