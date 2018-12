Facebook

27-jähriger Osttiroler wurde am Landesgericht Innsbruck wegen versuchter schwerer Körperverletzung verurteilt (Symbolfoto) © APA/Artinger

So genau wusste keiner mehr, wie das am 11. März in einer Osttiroler Diskothek zugegangen war – oder wollte es nicht mehr wissen. Jedenfalls hatte der spätere Angeklagte einen Schlag ins Gesicht bekommen und – wie sich später herausstellte – einen Trümmerbruch erlitten. Gemeinsam mit einem zweiten Mann wurde er daraufhin von der Security vor die Tür gesetzt. Dort warf der 27-Jährige seinen vermutlichen Kontrahenten über eine Treppe hinunter und hinderte danach andere daran, diesem Hilfe zu leisten.

Am Montag wurde der Fall am Landesgericht Innsbruck aufgearbeitet. Das Opfer war nicht erschienen. Weil es aber vor der Polizei angegeben hatte, sich ohnedies nicht erinnern zu können, wurde auf eine weitere Ladung verzichtet.