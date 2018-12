Facebook

Am 10. Dezember 2018 gegen 6.10 Uhr kam in einem Bauernhaus in St. Johann im Walde, nach Beheizen eines Küchenherdes, zu einer starken Rauchentwicklung im Kamin. Dem 48-jährigen Hausbesitzer gelang es den Kaminbrand mittels Feuerlöscher selbst zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr St. Johann im Walde war mit 3 Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Am Gebäude entstand kein Schaden und es wurden auch keine Personen verletzt.