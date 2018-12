Facebook

Für die Oberländer gibt es keinen Bus mehr zur Disko in Vierschach (Symbolfoto) © KK/Kanizaij

Voll war er nie – der „Nightliner“, der zwischen Sillian und Vierschach in der Wintersaison an Samstagen verkehrte. Nun wird er eingestellt. Die Buslinie gab es nur in der Wintersaison und ab heuer gibt es sie gar nicht mehr. Das teilte das Land Südtirol am Rande der Fahrplan-Präsentation mit. Bis dato wurde die Linie von der „3 Zinnen AG“ finanziert. Das Ziel: Möglichst viele Osttiroler Gäste sollten in die Diskothek „Punka“ kommen. Doch das Lokal war zuletzt in der Samstagnacht nur mehr schwach besucht. Dafür nutzten einige junge Südtiroler das Angebot und machten einen Abstecher in das überschaubare Sillianer Nachtleben.

