Symbolfoto © Fuchs

Wir liegen auch am Sonntag am Südrand eines kräftigen Tiefdruckgebietes über Südskandinavien in einer westlichen bis nordwestlichen Höhenströmung. Deshalb sind die meisten Wolken im Tauernbereich zu erwarten und dort gibt es auch einzelne Schnee- und Regenschauer. Die Schneefallgrenze liegt dabei nahe 1000 m Seehöhe.