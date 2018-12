Facebook

Die Schüler der 6s-Klasse fühlten sich auf der „Festung Tivoli“ in Innsbruck sichtlich wohl © Borg Lienz

In letzter Minute verlor der FC Wacker Innsbruck am vergangenen Wochenende den Bundesliga-Kracher gegen Rapid Wien. Die drei Punkte konnten die Tiroler Fußballspieler somit nicht erobern, dafür aber die Herzen der 6s-Sportklasse des Bundesoberstufenrealgymnasiums Lienz. Die Schüler reisten an ihrem „Teambuilding“-Tag nach Innsbruck. Gemeinsam mit Mentaltrainerin Claudia Waldauf und Klassenvorständin Karin Neumeister ging es ins Tivoli Stadion. Dort warteten bereits die Chefs des Klubs auf den Besuch aus Osttirol. Alfred Hörtnagl, sportlicher Leiter, und Präsident Gerhard Stocker präsentierten das Leitbild des Bundesligavereins.