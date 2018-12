Facebook

Richard Piock übt harte Kritik © Ruggenthaler

Die Krokodilstränen wegen der neuen Produktionshalle, die die Firma Theurl Holz anstatt in Osttirol in Oberkärnten baut, sind vergossen. Wirtschaftskammer und Politik bedauern die „Abwanderung“ und den Verlust von 150 neuen Arbeitsplätzen in der Endausbaustufe.

Richard Piock, Geschäftsführer der Innos GmbH (Gesellschaft für Innovation und Standortentwicklung) – unter anderem zuständig für Betriebsansiedlungen und Schaffung neuer Arbeitsplätze –, findet klare Worte: „Die Innos wurde bei Theurl Holz erst eingeschaltet, als die Sache schon festgefahren war.“ Und Piock hält nicht hinterm Berg: „Schuld ist eindeutig die Gemeinde Leisach, die sich über ein Jahr Zeit gelassen hat, um irgendetwas zu entscheiden.“ Der Innos-Geschäftsführer spricht auch von einem despektierlichen Brief der Gemeinde Leisach an die Unternehmerfamilie. „Darin wurde argumentiert, die Gemeinde brauche eigentlich das Geld nicht, weil keine großen Vorhaben in Planung seien. Und das Geld aus der Kommunalsteuer sei auch nicht so hoch, dass man deswegen Gründe verkaufe.“ Leisach wollte Theurl Holz nur ein Baurecht einräumen.

