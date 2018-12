Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nasibat Kamelova wird mit ihren drei Töchtern Alia, Safia und Salia (nicht im Bild) freiwillig Osttirol verlassen © Kasupovic

Sie habe keine Kraft mehr, weiterhin in Österreich versteckt zu leben und auf eine positive Entscheidung zu warten. "Die Kinder vermissen den Vater", begründet Nasibat Kamelova ihre mutige Entscheidung, nach Dagestan zurück zu kehren. Dazu kommt, dass es keine Garantie gibt, in Österreich ein humanitäres Aufenthaltsrecht erhalten. Sie hat daher die Rückkehrberatung der Caritas in Anspruch genommen und mit deren Hilfe einen Antrag auf freiwillige Ausreise gestellt. Gestern wurde dieser Antrag vom BFA genehmigt und eine Rückkehrhilfe zugesichert.