Mit dem auf den Bergen starken Westwind streift uns eine weitere Wetterfront. Die Bewölkung überwiegt daher zunächst und von Norden her übergreifend sind zu Beginn des Tages Regen- oder Schneeschauer möglich. "Abschnittsweise besteht dann auf manchen Straßenabschnitten auch die Gefahr von gefrierendem Regen und Glatteis", warnt der Wetterfachmann Werner Troger. Vorsicht ist also auf jeden Fall angebracht. Die Schneeregenschauer ziehen rasch ostwärts weiter und bereits am späteren Vormittag lockert es vermehrt auf. Es setzt sich jedoch nur ab und zu die Sonne durch. Nicht allzu kalt. Im Virgental gibt es Höchstwerte um +5 Grad.