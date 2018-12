Facebook

Die Arbeitslosigkeit in Osttirol ist auch im November wieder deutlich gesunken – und zwar um 13,1 Prozent. Im November des heurigen Jahres waren 2014 Menschen im Bezirk Lienz ohne Arbeit, im November des Vorjahres waren es noch 2318. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist tirolweit im Bezirk Lienz am stärksten ausgeprägt. Gebessert hat sich die Lage am Arbeitsmarkt allerdings im ganzen Land. Lediglich im Bezirk Kufstein hat sich der Arbeitsmarkt im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. In Osttirol war das Minus bei den Menschen unter 25 Jahren (22 Prozent) am stärksten. Sechs Prozent betrug das Minus bei den Menschen über 50 Jahren. Geringfügig gestiegen – um 0,5 Prozent – ist die Arbeitslosigkeit unter den Ausländern.