Robert Weichselbraun (links) und Familie Lücke beim Spendenmarathon im RTL-Studio in Köln © KK/Ederhof

Der Ederhof in Iselsberg-Stronach ist das einzige auf organtransplantierte Kinder und Jugendliche spezialisierte Rehazentrum in ganz Europa. Seit Jahren stößt die Osttiroler Einrichtung aufgrund der hohen Nachfrage an ihre räumlichen Grenzen. Aktuell kann der Ederhof 35 Plätze anbieten. „Vor allem im Sommer müssen wir immer wieder Absagen an Familien schicken, die gern zur Reha kommen würden, weil es zu wenig Patientenzimmer gibt. Zudem haben sich die Ansprüche an die Unterbringung durch die Konzentration auf ganze Familien verändert“, erklärt Robert Weichselbraun, Geschäftsführer des Ederhofs.

