Symbolfoto © KK/Jürgen Fuchs

In der Nacht auf Dienstag kam es in Lienz in einem Lokal zwischen dem Wirt und einem 31-jährigen Österreicher zu einer wörtlichen Auseinandersetzung, da der Wirt das Lokal schließen der Gast dieses jedoch nicht verlassen wollte. Noch anwesende Lokalgäste forderten den Mann ebenfalls auf das Lokal zu verlassen. Während dieser Auseinandersetzung verletzte der 31-Jährige mit einem Messer einen Lokalgast leicht und bedrohte damit weitere im Lokal anwesende Gäste.