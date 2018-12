Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der fünfjährige Krampus und sein Vater prallen seitlich mit dem Auto zusammen (Sujetbild). © Brunner Images | Philipp Brunner

Am Montagabend kam es in Osttirol zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem kleinen Krampus: Gegen 20.20 Uhr lenkte ein 54-Jähriger seinen PKW in Oberlienz auf der Gemeindestraße in Fahrtrichtung Landesstraße und wollte im Kreuzungsbereich in Richtung Dorfzentrum einbiegen. Auf der Landesstraße fand zu dieser Zeit ein Krampusumzug mit zahlreichen Fußgängern statt. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem seitlichen Zusammenprall zwischen dem PKW und einem 38-jährigen Fußgänger. "Der Fußgänger dürfte beim Zusammenstoß zudem seinen fünfjährigen Sohn, der als Krampus maskiert war und auch eine Krampusglocke umgeschnallt hatte, am Arm gehalten haben", heißt es im Polizeiberich.