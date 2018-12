Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieser Baum an der Landesstraße sorgt für Adventstimmung © KK/Privat

Habe ich gerade richtig gesehen“, fragen sich dieser Tage viele Verkehrsteilnehmer auf dem Weg nach Kals. Die Antwort lautet: Ja. Auf dem Weg in die Glocknergemeinde steht tatsächlich am Rand der Landesstraße ein Christbaum – geschmückt mit bunten Kugeln. Die kleine Föhre grenzt an den grauen Asphalt und glänzt trotzdem. Angefangen hat alles mit einer spontanen Idee der Kalser Musikgrupe „3major“. Bei einer Benefizveranstaltung des Soroptimist Club im November in Lienz haben sie als Dank drei Christbaumkugeln bekommen – und aufgehängt, wo sie jeder sehen kann.

Gedicht von 3major Beim Benefiz-Singen homse uns 3 Christbamkugelen gschenkt, und dass mehr Leit dei sechn, homma’se af des Bamle nebm da Kolsa Stroße gehänkt. Dass hetz schun mehr drauf hent isch gong recht g’schwind, do hent eppa mehra gern „oanfoch wieda Kind“. Sogoa a Packle hot jemond schun brocht, vielleicht erstrohlt des Bamle no mehr bis zur Heiligen Nocht. Mit jeden Kugelen, wos no dazüekimmb ouba da Plottnareidn, konn sich jeder Kolsa beim Vorbeifoan af’s Christkindle g’freidn.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Michael Bartholomäus Egger Redakteur Regionalbüro Lienz Mehr von Michael Bartholomäus Egger

Geblieben ist es dabei jedoch nicht. „Auf einmal waren von Tag zu Tag mehr Kugeln oben“, sagen die Musikerinnenund. Tatsächlich wird der Baum immer dichter und bunter – und er sorgt auch für Gesprächsstoff in Kals. „Und so wie wir die Kalser kennen, ist der Baum am Heiligen Abend voll“, sagen die Musikerinnen. Eines hat die Aktion aber schon jetzt bewirkt: Das Bäumlein hat schon viele Menschen für ein paar Augenblicke glücklich gemacht.