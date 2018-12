Im Oktober wurde das Projekt „Mauerwerk“ gestartet. In der Kunstwerkstatt wurden die Werke präsentiert.

Die jungen Osttiroler Graffiti-Künstler mit Sarah Wibmer (Zweite von rechts) und Josef Luxenberger (Zweiter von links) © Brunner

Eine ganz besondere Ausstellung fand am vergangenen Freitag in der Kunstwerkstatt in Lienz statt. Die Matreierin Sarah Wibmer startete im Oktober das Projekt „Mauerwerk“ mit acht Schülern der Produktionsschule Osttirol. Die Jugendlichen sprühten im wahrsten Sinn des Wortes vor Ideen und ließen ihrer Kreativität durch Spraydosen und Schablonen freien Lauf. Bei der Arbeit lernten sie, ihre eigenen Ideen umzusetzen, sich auf die Aufgabe zu konzentrierteren und gemeinsam neue Aufgaben zu lösen.