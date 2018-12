Facebook

Wie sich das Salz auf die Erdbeerpflanzen von Peter Buchacher auswirkt, kann erst im Frühjahr gesagt werden © KK/PRIVAT

Peter Buchacher war am Samstag auf seinem Erdbeerfeld vis á vis des Kapauner Wirtes in Dölsach beschäftigt. Da war noch alles in Ordnung. Als er am Sonntag wieder auf das Feld kam, traute er seinen Augen nicht: Auf rund 20 Ar, das sind zehn Prozent seines Erdbeerfeldes, war Salz aufgebracht worden – in einer Nacht- und Nebelaktion von Samstag auf Sonntag.

