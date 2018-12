Fußball"Osttiroler Tor" beim Bundesligaspiel Sturm-WAC

Facebook

Der Osttiroler drehte vor 8000 Fußball-Fans in der Merkur Arena zum Jubel ab © GEPA pictures

Das Osttiroler Duo beim SK Sturm Graz kommt in Fahrt. Bei der Bundesliga-Partie am Sonntag gegen den Wolfsberger AC erzielte der Ex-Tristacher und Ex-Lienzer Michael John Lema seinen ersten Bundesligatreffer für die "Blackies". Vorbereiter des Tores war der Osttiroler Sandi Lovric, der im Sturm-Trikot durchgespielt hat. "Für mich persönlich ist mein erstes Tor ein unglaubliches Gefühl. Und dass es für die Mannschaft drei Punkte sind, ist noch schöner", sagte Lema im Anschluss an das gewonnene Spiel. In der nächsten Bundesliga-Runde geht es für die Grazer zum Auswärtsspiel nach Wien. Dort wartet Rapid.