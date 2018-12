Facebook

Symbolbild © APA/Hochmuth

Ein bisher unbekannter Täter entwendete am 30. November in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr aus einem versperrten Opferstock der Pfarrkirche in Hopfgarten in Defereggen Bargeld in derzeit unbekannter Höhe. Der Täter dürfte die Münzen durch den Einwurfschlitz herausgezogen haben.