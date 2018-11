Facebook

Schön gespurt ist ein Teilstück der "Blusenrunde" © KK/Asslaber

Der erste Loipenabschnitt der „Blusenrunde“ in Prägraten ist präpariert und für Langläufer freigegeben. Knapp zwei Kilometer ist der Abschnitt lang. Anders als in Obertilliach ist die Loipe in Prägraten keine Trainingsstrecke für Biathlon-Stars wie Martin Fourcade.